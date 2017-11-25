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      В Лондоне впервые выставили на продажу научный труд Чарльза Дарвина

      15:02, 25 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      15:02, 25 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      64
      0
      #наука\n#книги\n#Великобритания\n#аукцион\n#деньги
      Фото: pixabay.com
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      На аукционе будет представлена книга «Происхождение видов» с  пометками и комментариями самого ученого.

      Лондон. Великобритания. Аукционный дом Christie’s  выставил на продажу копию книги «Происхождения видов» Чарльза Дарвина. Как пишут Известия.ру, на экземпляре ученый оставил рукописные пометки с рекомендациями для перевода работы на немецкий язык. 

      За продажу книги во время аукциона организаторы планируют выручить около 670 тысяч долларов. По предварительным оценкам, ее начальная цена составит 400 тысяч долларов. 

      Отмечается, что книга Дарвина впервые выставляется на аукцион. Перед ее изданием в Германии труд ученого находился у переводчика немецкого языка Генриха Бронна. После его смерти в 1862 году ее передали палеонтологу Мельхиору Ноймайру, семья которого хранила труд до настоящего времени. 

      15:02, 25 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      64
      0
      #наука\n#книги\n#Великобритания\n#аукцион\n#деньги

       

       

       

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