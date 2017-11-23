В США ушел из жизни джазовый музыкант Джон Хендрикс

Артиста не стало в одной из клиник Манхэттена.

Нью-Йорк. США. Известный американский джазовый музыкант Джон Хендрикс умер на 97-м году жизни. Как пишут Известия.ру, его не стало в одной из больниц Манхэттена.

Отмечается, что информацию о смерти музыканта подтвердила его дочь Ария Хендрикс. По ее словам, в последние дни он провел в клинике.

Напомним, Джон Хендрикс обрел известность в 1950-е годы, когда начал выступать в составе трио Lambert, Hendricks & Ross. В 70-е годы он основал трио Hendricks Family, в котором вместе с ним выступали его жена и дочь.