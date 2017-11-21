В США назвали имена лауреатов международной премии Emmy

Престижную награду получили 11 претендентов из восьми стран мира.

Нью-Йорк. США. Международная академия телевизионных искусств и наук назвала имена лауреатов премии International Emmy. Как пишет РТД, церемония награждения победителей прошла в 45-й раз.

По информации СМИ, престижную награду получили 11 претендентов из восьми стран мира. Большинство статуэток оказалось в руках представителей Великобритании.

Премию Emmy за лучшую мужскую роль получил британец Кеннет Брана за роль детектива в сериале «Валландер» телеканала BBC. Лучшей актрисой стала также представительница Соединенного королевства - Анна Фрил за роль Марчеллы Бэглэнд в сериале «Марчелла».

Лучшим в номинации «Документальный фильм» стал проект BBC «Exodus: Our Journey to Europe», рассказывающий о жизни беженцев.

Кроме того, пишет Газета.ру, лучшим драматическим сериалом академики признали норвежское «Богатство» режиссеров Сесилии Мосли, Яника Хиена и Пола Якмана. А лучшим телефильмом – французскую драму «Не покидай меня».