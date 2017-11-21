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      В США назвали имена лауреатов международной премии Emmy

      12:46, 21 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      12:46, 21 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      163
      0
      #США\n#награды\n#телевидение\n#актеры\n#премия\n#знаменитости\n#Эмми
      Фото: vk.com
      163
      0

      Престижную награду получили 11 претендентов из восьми стран мира.

      Нью-Йорк. США. Международная академия телевизионных искусств и наук назвала имена лауреатов премии International Emmy. Как пишет РТД, церемония награждения победителей прошла в 45-й раз. 

      По информации СМИ, престижную награду получили 11 претендентов из восьми стран мира. Большинство статуэток оказалось в руках представителей Великобритании. 

      Премию Emmy за лучшую мужскую роль получил британец Кеннет Брана за роль детектива в сериале «Валландер» телеканала BBC. Лучшей актрисой стала также представительница Соединенного королевства - Анна Фрил за роль Марчеллы Бэглэнд в сериале «Марчелла».   

      Лучшим в номинации «Документальный фильм» стал проект BBC «Exodus: Our Journey to Europe», рассказывающий о жизни беженцев.   

      Кроме того, пишет Газета.ру, лучшим драматическим сериалом академики признали норвежское «Богатство» режиссеров Сесилии Мосли, Яника Хиена и Пола Якмана.  А лучшим телефильмом – французскую драму «Не покидай меня». 

      12:46, 21 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      163
      0
      #США\n#награды\n#телевидение\n#актеры\n#премия\n#знаменитости\n#Эмми

       

       

       

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