Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых молодых знаменитостей

Лидером рейтинга оказался канадский исполнитель Эйбел Тесфайе, известный под псевдонимом The Weeknd.

Нью-Йорк. США. Американский журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей моложе 30 лет. По версии издания, первую строчку рейтинга занял канадский музыкант Эйбел Тесфайе, известный под псевдонимом The Weeknd.

Как пишут Известия.ру, 27-летний певец за последний год заработал 92 млн долларов. Из них 75 млн музыкант получил от концертной деятельности.

На второй строчке рейтинга оказался 23-летний поп-исполнитель Джастин Бибер с активом в 83,5 млн долларов. Тройку лидеров замкнула британская певица Адель, доход которой составил 69 млн долларов. Отмечается, что ее последний музыкальный альбом «25» стал самым продаваемым в 2016 году. Пластинка разошлась тиражом в почти 2 млн копий.

В середине списка расположились перспективные спортсмены, представители НБА и Национальной футбольной лиги США. По данным Forbes, в среднем они заработали от 40 до 60 млн долларов.

Замкнули первую десятку самых высокооплачиваемых знаменитостей певица Тейлор Свифт с активом в 44 млн долларов и модель Кайли Дженнер, которая в свои 20 лет за год заработала 41 млн долларов.