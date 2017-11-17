  • $ 60.25 ↑
  • € 71.17 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых молодых знаменитостей

      09:10, 17 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      09:10, 17 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      295
      0
      #культура\n#рейтинг\n#музыканты\n#Forbes\n#знаменитости
      Фото: vk.com/theweeknd
      295
      0

      Лидером рейтинга оказался канадский исполнитель Эйбел Тесфайе, известный под псевдонимом The Weeknd.

      Нью-Йорк. США. Американский журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей моложе 30 лет. По версии издания, первую строчку рейтинга занял канадский музыкант Эйбел Тесфайе, известный под псевдонимом The Weeknd. 

      Как пишут Известия.ру, 27-летний певец за последний год заработал 92 млн долларов. Из них 75 млн музыкант получил от концертной деятельности. 

      На второй строчке рейтинга оказался 23-летний поп-исполнитель Джастин Бибер с активом в 83,5 млн долларов. Тройку лидеров замкнула британская певица Адель, доход которой составил 69 млн долларов. Отмечается, что ее последний музыкальный альбом «25» стал самым продаваемым в 2016 году. Пластинка разошлась тиражом в почти 2 млн копий. 

      В середине списка расположились перспективные спортсмены, представители НБА и Национальной футбольной лиги США. По данным Forbes, в среднем они заработали от 40 до 60 млн долларов. 

      Замкнули первую десятку самых высокооплачиваемых знаменитостей певица Тейлор Свифт с активом в 44 млн долларов и модель Кайли Дженнер, которая в свои 20 лет за год заработала 41 млн долларов.

      09:10, 17 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      295
      0
      #культура\n#рейтинг\n#музыканты\n#Forbes\n#знаменитости

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Уголовное дело по статье «убийство» возбудили в отношении жильца обрушившегося дома в Ижевске

      20:50, 10 ноября, 2017
      17053

      Обрушение дома в Ижевске, помощь пострадавшим и продолжение «Матильды»: что произошло минувшей ночью

      13556
      08:00, 10 ноября, 2017

      В Ижевске при обрушении дома погиб замначальника полиции Завьяловского района

      11651
      17:31, 10 ноября, 2017

      Полиция задержала жильца обрушенного дома в Ижевске, в квартире которого прогремел взрыв

      10275
      18:32, 10 ноября, 2017

      Депутат Гордумы Ижевска предложил главе города уйти в отставку

      8259
      16:10, 16 ноября, 2017

      Глава Хакасии отказался помогать отшельнице Агафье Лыковой

      17:27, 15 ноября, 2017
      1430

      СМИ сообщили о смерти сатирика Михаила Задорнова

      1289
      12:05, 10 ноября, 2017

      Никита Белых женился в СИЗО на свидетельнице по своему уголовному делу

      972
      16:20, 14 ноября, 2017

      В России изменится дизайн пачек сигарет

      726
      13:27, 15 ноября, 2017

      Ученые зафиксировали исчезновение пятен на Солнце

      606
      19:25, 13 ноября, 2017

      Премьер-министр Японии упал в яму во время игры в гольф с Дональдом Трампом

      10:59, 11 ноября, 2017
      656

      Аэропорт немецкого Ганновера закрыли после обнаружения бомбы

      530
      10:00, 15 ноября, 2017

      Биткоин упал в цене на 30 процентов

      513
      11:28, 13 ноября, 2017

      Организаторы «Евровидения» больше не будут защищать права конкурсантов

      426
      13:14, 16 ноября, 2017

      Леопард из Сочи попался на краже кур в Абхазии

      424
      17:36, 16 ноября, 2017

      Мультимедиа

      LIVE: Дневной Сусанин 17 ноября 2017 года

      Удмуртия в минуту: новый руководитель агентства информатизации и деньги на «Земского доктора»

      16 ноября, 2017

      Итоги сезона от ижевского ЖФК «Торпедо»

      16 ноября, 2017