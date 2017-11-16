Первую книгу о Гарри Поттере продали в Лондоне за рекордные 140 тысяч долларов

Выставленный на аукцион лот был подписан писательницей Джоан Роулинг.

Лондон. Великобритания. Аукционный дом Bonhams продал первое издание книги о Гарри Поттере за 140 тысяч долларов. Как пишут Известия.ру, история о юном волшебнике ушла с молотка за рекордную сумму.

По информации СМИ, изначально за книгу планировали выручить от 40 до 53 тысяч долларов. Однако в итоге торгов ее цена превысила начальную в три с половиной раза.

Кроме того, «Гарри Поттер и философский камень» примечателен тем, что первую страницу издания подписала его автор – писательница Джоан Роулинг. «Для Миры, Настасии и Кая с большой любовью от Джо», – говорится в надписи, сделанной спустя ровно один месяц и один день с момента поступления книги в продажу.

Несмотря на это в аукционном доме отметили, что, помимо автографа Роулинг, издание больше ничем не примечательно. «Сама по себе это совершенно обычная книга, поэтому заплаченная за нее цена – самая большая в истории аукционов», – говорится в заявлении Bonhams.

Добавим, серия произведений о приключениях Мальчика-который-выжил стала мировым бестселлером. Книги выпускались с 1997 по 2007 годы и были изданы общим тиражом в 450 млн экземпляров.