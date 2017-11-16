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      Первую книгу о Гарри Поттере продали в Лондоне за рекордные 140 тысяч долларов

      09:58, 16 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      09:58, 16 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      172
      0
      #книги\n#литература\n#аукцион\n#деньги\n#Гарри Поттер
      Фото: pixabay.com
      172
      0

      Выставленный на аукцион лот был подписан писательницей Джоан Роулинг.

      Лондон. Великобритания. Аукционный дом Bonhams продал первое издание книги о Гарри Поттере за 140 тысяч долларов. Как пишут Известия.ру, история о юном волшебнике ушла с молотка за рекордную сумму. 

      По информации СМИ, изначально за книгу планировали выручить от 40 до 53 тысяч долларов. Однако в итоге торгов ее цена превысила начальную  в три с половиной раза. 

      Кроме того, «Гарри Поттер и философский камень» примечателен тем, что первую страницу издания подписала его автор – писательница Джоан Роулинг. «Для Миры, Настасии и Кая с большой любовью от Джо», – говорится в надписи, сделанной спустя ровно один месяц и один день с момента поступления книги в продажу. 

      Несмотря на это в аукционном доме  отметили, что, помимо автографа Роулинг, издание больше ничем не примечательно. «Сама по себе это совершенно обычная книга, поэтому заплаченная за нее цена – самая большая в истории аукционов», – говорится в заявлении Bonhams. 

      Добавим, серия произведений о приключениях Мальчика-который-выжил стала мировым бестселлером. Книги выпускались с 1997 по 2007 годы и были изданы общим тиражом в 450 млн экземпляров. 

      09:58, 16 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      172
      0
      #книги\n#литература\n#аукцион\n#деньги\n#Гарри Поттер

       

       

       

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