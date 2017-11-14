За шедевр Ван Гога заплатили 81 млн долларов

Картину «Вспаханное поле и пахарь» выставил на торги аукционный дом Christie's.

Нью-Йорк. США. Картина «Вспаханное поле и пахарь», созданная Винсентом Ван Гогом в 1889 году, ушла с молотка на аукционе Christie's. Цена, на которой остановились торги, составила 81 млн долларов, пишет Газета.ру со ссылкой на Bloomberg.

Как уже сообщалось, на полотне художник запечатлел вид из окна больницы, в которой лечился в течение года. Лот выставила на продажу семья Басс. За картину планировали выручить не менее 50 млн долларов. В итоге картину «Вспаханное поле и пахарь» в понедельник, 13 ноября, приобрела президент азиатского отделения Christie's Ребекка Вей.

Добавим, самая большая сумма, которую ранее выручили за картину Ван Гога, составила 82,5 млн долларов. Эти деньги в 1990 году уплатили за «Портрет доктора Гаше».