Оззи Осборн простится с публикой на фестивале в Швеции

Выступать артист планирует с гитаристом Закком Уайлдом.

Швеция. Британский рок-певец Оззи Осборн назвал дату своего последнего выступления. Как пишет M24, звезда хард-рока простится с публикой на шведском фестивале Sweden Rock в 2018 году.

Стоит отметить, что выступление в Швеции станет частью прощального турне музыканта. Выступать артист планирует с гитаристом Закком Уайлдом. После Швеции Осборн примет участие в фестивале Copenhell в Дании летом следующего года.

Британская группа Black Sabbath, в составе которой выступал Осборн объявила о завершении своей концертной деятельности в феврале. В 2006 году группа была введена в Зал славы рок-н-ролла. Black Sabbath является двукратным обладателем премии «Грэмми».