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      Оззи Осборн простится с публикой на фестивале в Швеции

      19:20, 06 ноября, 2017
      Ксения Чернова
      19:20, 06 ноября, 2017
      Ксения Чернова
      112
      0
      #шоу-бизнес\n#музыка
      Фото: Wikimedia Commons
      112
      0

      Выступать артист планирует с гитаристом Закком Уайлдом.

      Швеция. Британский рок-певец Оззи Осборн назвал дату своего последнего выступления. Как пишет M24, звезда хард-рока простится с публикой на шведском фестивале Sweden Rock в 2018 году.

      Стоит отметить, что выступление в Швеции станет частью прощального турне музыканта. Выступать артист планирует с гитаристом Закком Уайлдом. После Швеции Осборн примет участие в фестивале Copenhell в Дании летом следующего года.

      Британская группа Black Sabbath, в составе которой выступал Осборн объявила о завершении своей концертной деятельности в феврале. В 2006 году группа была введена в Зал славы рок-н-ролла. Black Sabbath является двукратным обладателем премии «Грэмми».

       

      19:20, 06 ноября, 2017
      Ксения Чернова
      112
      0
      #шоу-бизнес\n#музыка

       

       

       

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