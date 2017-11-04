Кевин Спейси может лишиться места в «Карточном домике»

Продюсеры рассматривают вариант убрать из сериала Фрэнка Андервуда и в шестом сезоне.

Кевин Спейси может исчезнуть из сериала «Карточный домик». Как пишет Газета.ру, продюсеры не исключают, что в шестом сезоне не будет Фрэнка Андервуда. Главным действующим лицом может стать его супруга Клэр Андервуд в исполнении Робин Райт

В настоящее время авторы сериала изучают контракт Спейси, чтобы продумать дальнейшие действия.

Ранее сообщалось, что работники съемочной группы «Карточного домика» обвинили Спейси в домогательствах.