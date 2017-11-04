  • $ 58.43 ↑
  • € 68.08 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Кевин Спейси может лишиться места в «Карточном домике»

      10:05, 04 ноября, 2017
      Дарья Саушина
      10:05, 04 ноября, 2017
      Дарья Саушина
      147
      0
      #шоу-бизнес\n#СМИ\n#кино\n#сериал
      Фото: kinofilms.ua
      147
      0

      Продюсеры рассматривают вариант убрать из сериала Фрэнка Андервуда и в шестом сезоне.

      Кевин Спейси может исчезнуть из сериала «Карточный домик». Как пишет Газета.ру, продюсеры не исключают, что в шестом сезоне не будет Фрэнка Андервуда. Главным действующим лицом может стать его супруга Клэр Андервуд в исполнении Робин Райт

      В настоящее время авторы сериала изучают контракт Спейси, чтобы продумать дальнейшие действия.

      Ранее сообщалось, что работники съемочной группы «Карточного домика» обвинили Спейси в домогательствах.

      10:05, 04 ноября, 2017
      Дарья Саушина
      147
      0
      #шоу-бизнес\n#СМИ\n#кино\n#сериал

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Авария на трассе в Удмуртии унесла жизнь ребёнка

      18:40, 29 октября, 2017
      9804

      Министр внутренних дел Удмуртии о «Витязях»: по счастливой случайности мероприятие прошло без резонансных происшествий

      8942
      09:16, 30 октября, 2017

      Полувековое письмо студентов «Механа» из Ижевска нашли на берегу Камы

      5928
      15:45, 30 октября, 2017

      Самого сексуального члена правительства выбирают в Удмуртии

      5355
      13:00, 01 ноября, 2017

      Три человека пострадали в ДТП на Якшур-Бодьинском тракте Удмуртии

      3930
      17:55, 31 октября, 2017

      Во Владимирской области пропало озеро

      15:09, 01 ноября, 2017
      1504

      Тигр съел мужчину, собиравшего кедровые шишки в Хабаровском крае

      1446
      10:28, 31 октября, 2017

      В России окончательно решили вопрос о приоритете при круговом движении

      987
      17:34, 30 октября, 2017

      В России станет сложнее снести самострой

      843
      19:04, 30 октября, 2017

      Журналистка Екатерина Гордон решила стать Президентом России

      787
      14:58, 30 октября, 2017

      В Пентагоне объяснили сбор биологического материала россиян

      10:28, 01 ноября, 2017
      1444

      В Китае создали первый в мире смартфон с 80-мегапиксельной камерой

      1054
      16:16, 29 октября, 2017

      Девятерых членов экипажа атомной подлодки в Великобритании уволили после секс-скандала

      708
      10:40, 28 октября, 2017

      В КНДР прошли учения по «подготовке к войне»

      666
      10:02, 29 октября, 2017

      Террористы ИГИЛ угрожали убить принца Джорджа

      647
      15:00, 29 октября, 2017

      Мультимедиа

      "Ночь искусств" в Удмуртии

      Удмуртия в минуту: информационные итоги недели

      03 ноября, 2017

      Кофемолка - выпуск 41: Людмила Ниязова в гостях у Энвиля Касимова

      03 ноября, 2017