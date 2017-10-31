В честь юбилея Октября Sotheby's выставит на торги работы советских художников

С молотка уйдут произведения Александра Дейнеки, Георгия Рублева, Таира Салахова и других мастеров.

Лондон. Великобритания. 100-летие Октябрьской революции аукционный дом Sotheby's отметит продажей более 300 образцов советского искусства. Как пишет «Интерфакс», ожидается, что с молотка уйдут работы Александра Дейнеки, Георгия Рублева, Таира Салахова.

По данным агентства, аукцион пройдет 28 ноября. Будет выставлено 323 лота. Организаторы рассчитывают реализовать их как минимум за 5,5 млн фунтов стерлингов. При этом представитель дома Sotheby's отметил, что советское искусство привлекает коллекционеров со всего мира, а не только россиян.

Самым дорогим лотом может стать полотно Дейнеки «Шахтёр». За него планируют выручить 3,5-4,5 млн фунтов стерлингов. Картина написана в 1925 году и является частью работы «В забое (в штреке)».