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      В честь юбилея Октября Sotheby's выставит на торги работы советских художников

      17:20, 31 октября, 2017
      Аграфена Костромская
      17:20, 31 октября, 2017
      Аграфена Костромская
      146
      0
      #культура\n#революция\n#живопись\n#художники\n#Великобритания\n#юбилей\n#аукцион
      Фото: pixabay.com
      146
      0

      С молотка уйдут произведения Александра Дейнеки, Георгия Рублева, Таира Салахова и других мастеров.  

      Лондон. Великобритания. 100-летие Октябрьской революции аукционный дом Sotheby's отметит продажей более 300 образцов советского искусства. Как пишет «Интерфакс», ожидается, что с молотка уйдут работы Александра Дейнеки, Георгия Рублева, Таира Салахова. 

      По данным агентства, аукцион пройдет 28 ноября. Будет выставлено 323 лота. Организаторы рассчитывают реализовать их как минимум за 5,5 млн фунтов стерлингов. При этом представитель дома Sotheby's отметил, что советское искусство привлекает коллекционеров со всего мира, а не только россиян. 

      Самым дорогим лотом может стать полотно Дейнеки «Шахтёр». За него планируют выручить 3,5-4,5 млн фунтов стерлингов. Картина написана в 1925 году и является частью работы «В забое (в штреке)».

      17:20, 31 октября, 2017
      Аграфена Костромская
      146
      0
      #культура\n#революция\n#живопись\n#художники\n#Великобритания\n#юбилей\n#аукцион

       

       

       

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