Россия покажет на Венецианском кинофестивале более 45 картин

Знаменитый кинофорум откроется 30 августа.

Венеция. Италия. В среду, 30 сентября, откроется 74-й Венецианский кинофестиваль. Показы фильмов, культурные и светские мероприятия продлятся по 9 сентября. Как сообщает РИА «Новости», жюри фестиваля возглавит американская актриса Аннетт Бенинг.

Фестиваль откроет фантастическая комедия Александра Пэйна «Короче». Главный герой решает в целях экономии пойти на процедуру уменьшения собственного тела.

Российские ленты будут презентованы на стенде ROSKINO – Russian Cinema Worldwide. В обновленный каталог Международного передвижного кинорынка DOORS вошли более 45 разножанровых российских проектов производства последних двух лет.