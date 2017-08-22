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      В сети появился трейлер сериала «Страйк», снятого по книгам Джоан Роулинг

      10:32, 22 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      10:32, 22 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      84
      0
      #видео\n#книги\n#YouTube\n#сериалы\n#трейлер\n#знаменитости
      Фото: twitter.com
      84
      0

      Главную роль в телешоу исполнит британский актер Том Берк.

      Лондон. Великобритания. Телеканал BBC опубликовал трейлер детективного сериала «Страйк», снятого по мотивам книг Джоан Роулинг. Как пишет Лента.ру, ролик можно посмотреть на официальном канале компании на YouTube. 

      Сериал будет рассказывать о частном детективе Корморане Страйке, который в прошлом участвовал в событиях афганской войны. Создатели проекта планируют снять три сезона. Первая часть шоу будет состоять из трех эпизодов. Главную роль исполнит британский актер Том Берк. 

      Серию романов о Корморане Страйке Джоан Роулинг издавала под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Книги печатались с 2013 по 2016 годы и представляли из себя трилогию, включающую три части: «Зов кукушки», «Шелкопряд» и «Карьера зла». 

      Отмечается, что многие издательства отклонили произведения к печати, хотя и оставляли благожелательные отзывы.  То, что под псевдонимом скрывается знаменитая «Мама Ро», общественности открыл сотрудник юридической фирмы, с которой работала писательница. В результате он был уволен, а компенсация, выплаченная компанией, была отправлена на благотворительность. 

      Strike - The Cuckoo's Calling: Trailer - BBC One

      10:32, 22 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      84
      0
      #видео\n#книги\n#YouTube\n#сериалы\n#трейлер\n#знаменитости

       

       

       

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