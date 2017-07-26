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      Джеймс Кэмерон готовится к съемкам трех новых фильмов о Терминаторе

      16:55, 26 июля, 2017
      Новичок
      16:55, 26 июля, 2017
      Новичок
      83
      0
      #культура\n#кино\n#Голливуд\n#Шварценеггер
      Фото: twitter.com
      83
      0

      При этом к исполнению роли киборга может вернуться Арнольд Шварценеггер.  

      Малибу. США. Новые фильмы о Терминаторе планирует снять знаменитый голливудский режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон. Как сообщает телерадиокомпания «Мир», он уже ведет переговоры с правообладателем франшизы.  

      О том, когда начнутся съемки, будет объявлено после согласования всех юридических вопросов, заявил кинематографист. Также он отметил, что, скорее всего, о новых похождениях киборга будет создана целая трилогия.  

      Напомним, Кэмерон снял первую и вторую части истории Терминатора. В настоящее время с участием других режиссеров и продюсеров снято уже 5 частей. Кстати, недавно Арнольд Шварценеггер заявил, что вновь сыграет киборга в шестой части.

      16:55, 26 июля, 2017
      Новичок
      83
      0
      #культура\n#кино\n#Голливуд\n#Шварценеггер

       

       

       

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