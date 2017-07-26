Джеймс Кэмерон готовится к съемкам трех новых фильмов о Терминаторе

При этом к исполнению роли киборга может вернуться Арнольд Шварценеггер.

Малибу. США. Новые фильмы о Терминаторе планирует снять знаменитый голливудский режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон. Как сообщает телерадиокомпания «Мир», он уже ведет переговоры с правообладателем франшизы.

О том, когда начнутся съемки, будет объявлено после согласования всех юридических вопросов, заявил кинематографист. Также он отметил, что, скорее всего, о новых похождениях киборга будет создана целая трилогия.

Напомним, Кэмерон снял первую и вторую части истории Терминатора. В настоящее время с участием других режиссеров и продюсеров снято уже 5 частей. Кстати, недавно Арнольд Шварценеггер заявил, что вновь сыграет киборга в шестой части.