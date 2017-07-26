Местом проведения Евровидения-2018 станет Лиссабон

Об этом сообщили в Европейском вещательном союзе.

Женева. Швейцария. О проведении конкурса Евровидение-2018 в португальской столице Лиссабоне официально объявили в Европейском вещательном союзе и компании Rádio e Televisão de Portugal. Как пишут «Известия», конкурс станет 63-м по счету.

Напомним, победу на Евровидении-2017 в мае этого года одержал представитель Португалии Сальвадор Собрал. Поэтому следующий конкурс пройдет в его стране.

Также объявлено, что полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, финал - 12 мая.

Напомним, Евровидение-2017 прошло в Киеве в непростой обстановке. К участию не была допущена представительница России Юлия Самойлова. За это дирекция конкурса оштрафовала Национальную общественную телерадиокомпанию Украины.