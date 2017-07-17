В Китае запретили Винни-Пуха из-за его схожести с Си Цзиньпином

Теперь картинки и гифки с ним социальные сети выдают как «незаконный контент».

Пекин. КНР. Знаменитого героя диснеевских мультфильмов Винни-Пуха запретили в Поднебесной из-за его сходства с главой государства Си Дзиньпином. Теперь в любой социальной сети материалы с этим персонажем обозначаются как «незаконный контент», пишет Life.ru со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, официальных объяснений по поводу создания новой персоны нон-грата в Китае так и не последовало. Выдвигаются версии, что это связано с очередным витком ужесточения цензуры в культурной жизни страны.

В настоящее время при написании на китайском слов «Винни-Пух» появляется предупреждение о «незаконном контенте», однако наблюдается, что некоторые пользователи пока обошли это ограничение.