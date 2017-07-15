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      В Диснейленде откроются павильоны, посвященные «Звездным войнам»

      15:55, 15 июля, 2017
      Новичок
      15:55, 15 июля, 2017
      Новичок
      67
      0
      #дети\n#строительство\n#США\n#Джордж Лукас\n#аттракционы\n#Диснейленд\n#Звездные войны.
      Фото: pixabay.com
      67
      0

      Строительство новых тематических площадок  планируют закончить в 2019 году.

      Анахайм. США. Посетители знаменитых парков аттракционов Диснейленд смогут посетить павильоны, посвященные известной саге «Звездные войны». Строительство новых тематических площадок компания The Walt Disney планирует завершить в 2019 году, пишет Life.ru

      Новые павильоны будут представлять собой кварталы городов из знаменитой серии фильмов. Там будут размещены тематические магазины и  закусочные. Консультантами проекта станут специалисты компании Lucasfilm. 

      Напомним, The Walt Disney Company приобрела компанию Джорджа Лукаса в 2012 году. Сумма сделки составила более 4 миллиардов долларов.

       

      15:55, 15 июля, 2017
      Новичок
      67
      0
      #дети\n#строительство\n#США\n#Джордж Лукас\n#аттракционы\n#Диснейленд\n#Звездные войны.

       

       

       

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