В Диснейленде откроются павильоны, посвященные «Звездным войнам»

Строительство новых тематических площадок планируют закончить в 2019 году.

Анахайм. США. Посетители знаменитых парков аттракционов Диснейленд смогут посетить павильоны, посвященные известной саге «Звездные войны». Строительство новых тематических площадок компания The Walt Disney планирует завершить в 2019 году, пишет Life.ru.

Новые павильоны будут представлять собой кварталы городов из знаменитой серии фильмов. Там будут размещены тематические магазины и закусочные. Консультантами проекта станут специалисты компании Lucasfilm.

Напомним, The Walt Disney Company приобрела компанию Джорджа Лукаса в 2012 году. Сумма сделки составила более 4 миллиардов долларов.