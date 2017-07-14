Журнал Billboard представил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов

Первую строчку списка заняла американская певица Бейонсе.

Нью-Йорк. США. Журнал Billboard опубликовал рейтинг 50-ти самых высокооплачиваемых музыкантов 2016 года Top 50 Money Makers. Первую строчку списка заняла американская певица Бейонсе, заработавшая в прошлом году 62,1 миллиона долларов, пишет РТД.

Такую сумму в свой актив, по большей части, популярная исполнительница принесла благодаря гастрольному туру, который по кассовым сборам собрал 54,2 миллионов долларов.

Второе место рейтинга заняла рок-группа Guns N’ Roses, заработавшая 42,3 миллиона долларов. Замкнул тройку лидеров фолк-музыкант Брюс Спрингстин с капиталом в 42, 2 миллиона.

Помимо вышеназванных исполнителей в список также вошли рэперы Дрейк и Канье Уэст, группа Coldplay, Адель, Джастин Бибер и Кенни Чесни. Замкнула топ-50 американская группа Pentatonix, заработавшая 8,2 миллиона долларов.