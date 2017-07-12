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      Клип, снятый в память о звезде фильма «Форсаж» Поле Уокере, стал самым просматриваемым на YouTube

      09:48, 12 июля, 2017
      Новичок
      09:48, 12 июля, 2017
      Новичок
      138
      0
      #видео\n#YouTube\n#память\n#актеры\n#Видеохостинг\n#Пол Уокер
      Фото: twitter.com
      138
      0

      Видео обошло по количеству просмотров Gangnam Style - хит южнокорейского исполнителя Псая.

      Сан-Бруно. США. Клип рэпера Уиз Халифы See You Again, снятый в память о звезде фильма «Форсаж» Поле Уокере, стал самым просматриваемым на YouTube. По популярности и числу просмотров видео обошло ролик Gangnam Style южнокорейского исполнителя Псая, пишет Life.ru

      Трогательная баллада рэпера Уиз Халифы и певца Чарли Пута, ставшая одним из саундтреков к фильму «Форсаж -7», набрала на популярном видеохостинге 2 896 361 095 просмотров. Рубеж в один миллиард просмотров клип преодолел за шесть месяцев, а двух миллиардов он достиг в сентябре прошлого года. Некоторые энтузиасты подсчитали, что общее время просмотров этого видео составило бы 21 759 лет. 

      Напомним, песня See You Again посвящена Полу Уокеру, погибшему в автокатастрофе незадолго до окончания съемок фильма «Форсаж 7». В видеоролик вошла нарезка сцен с участием актёра, в том числе финальная сцена фильма, где герои Вин Дизеля и Пола Уокера  движутся бок о бок по дороге, а затем разъезжаются. В этот момент камера перемещается на небо, в котором появляется надпись For Paul ("Для Пола"). 

      Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 Soundtrack
      09:48, 12 июля, 2017
      Новичок
      138
      0
      #видео\n#YouTube\n#память\n#актеры\n#Видеохостинг\n#Пол Уокер

       

       

       

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