Клип, снятый в память о звезде фильма «Форсаж» Поле Уокере, стал самым просматриваемым на YouTube

Видео обошло по количеству просмотров Gangnam Style - хит южнокорейского исполнителя Псая.

Сан-Бруно. США. Клип рэпера Уиз Халифы See You Again, снятый в память о звезде фильма «Форсаж» Поле Уокере, стал самым просматриваемым на YouTube. По популярности и числу просмотров видео обошло ролик Gangnam Style южнокорейского исполнителя Псая, пишет Life.ru.

Трогательная баллада рэпера Уиз Халифы и певца Чарли Пута, ставшая одним из саундтреков к фильму «Форсаж -7», набрала на популярном видеохостинге 2 896 361 095 просмотров. Рубеж в один миллиард просмотров клип преодолел за шесть месяцев, а двух миллиардов он достиг в сентябре прошлого года. Некоторые энтузиасты подсчитали, что общее время просмотров этого видео составило бы 21 759 лет.

Напомним, песня See You Again посвящена Полу Уокеру, погибшему в автокатастрофе незадолго до окончания съемок фильма «Форсаж 7». В видеоролик вошла нарезка сцен с участием актёра, в том числе финальная сцена фильма, где герои Вин Дизеля и Пола Уокера движутся бок о бок по дороге, а затем разъезжаются. В этот момент камера перемещается на небо, в котором появляется надпись For Paul ("Для Пола").