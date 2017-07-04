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      Продолжительность серий финального сезона «Игры престолов» увеличат на 20 минут

      11:49, 04 июля, 2017
      Новичок
      11:49, 04 июля, 2017
      Новичок
      106
      0
      #культура\n#сериал\n#Игра престолов\n#съемки сериала.
      Фото: twitter.com
      106
      0

      Об этом рассказала звукорежиссер знаменитого телешоу Паула Файрфилд.

      Нэшвилл. США. В восьмом финальном сезоне знаменитого сериала «Игра престолов» продолжительность серий увеличат на 20 минут. Как пишут Известия.ру, об этом фанатам на фестивале Con of Thrones рассказала звукорежиссер проекта Паула Файрфилд. 

      Всего в сезоне будет отснято 6 серий. Он станет самым коротким, однако продолжительность каждой из серий составит 80 минут экранного времени. 

      Отмечается, что в предыдущих сезонах «Игры престолов» зрителю было показано по 10 серий. В седьмом сезоне, который стартует на телеэкранах 16 июля, будет всего 7 серий. Самая короткая из них составит 50 минут, а самая длинная – 90. 

      Напомним, «Игра престолов» - американский драматический сериал, снятый по мотивам романов цикла «Песнь Льда и Пламени» знаменитого писателя Джорджа Мартина. Главные роли исполнят Питер Динклэйдж, Эмилия Кларк, Николай Костер-Вальдау, Лена Хиди и Кит Харингтон. 

      11:49, 04 июля, 2017
      Новичок
      106
      0
      #культура\n#сериал\n#Игра престолов\n#съемки сериала.

       

       

       

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