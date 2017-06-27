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      Социальные сети отметили 20-летие саги о Гарри Поттере

      09:27, 27 июня, 2017
      Новичок
      09:27, 27 июня, 2017
      Новичок
      112
      0
      #дети\n#книги\n#социальные сети\n#Великобритания\n#фанаты\n#магия\n#Гарри Поттер\n#волшебство
      Фото: pixabay.com
      112
      0

      Необычные «пасхалки» для фанатов произведений Джоан Роулинг подготовили Facebook и Twitter

      Лондон. Великобритания. В честь 20-летия со дня выхода первой книги о Мальчике-который-выжил социальные сети подготовили «пасхалки» для всех фанатов знаменитой саги. Необычные публикации о Гарри Поттере можно встретить на просторах Facebook и Twitter, пишет РГ со ссылкой на Entertainment Weekly. 

      В Facebook пользователи могут  опубликовать пост, написав название одного из факультетов школы чародейства и волшебства Хогвартс (Слизерина, Пуффендуя, Грифиндора или Когтеврана) и имя самого волшебника (Гарри Поттера). В этом случае текст публикации окрасится в традиционные для этих факультетов цвета – зеленый, желтый, красный или синий. А выложить запись в новостную ленту можно будет с помощью «волшебной палочки». Однако отмечается, что на русском языке, к сожалению, такая «магия» не работает. 

      Twitter же пошел несколько иными путем: в честь юбилея саги социальная сеть выпустила новое эмодзи, которое выглядит как круглые очки Гарри Поттера  со шрамом в виде молнии. 

      Pottermore on Twitter

      Напомним, ранее в честь знаменательного события Джоан Роулинг выложила небольшой текст, в котором изложила ранее неизвестные подробности о мире магии и волшебства. К радости и удивлению всех фанатов знаменитого волшебника выяснилось, что Гарри Поттеров было двое

      09:27, 27 июня, 2017
      Новичок
      112
      0
      #дети\n#книги\n#социальные сети\n#Великобритания\n#фанаты\n#магия\n#Гарри Поттер\n#волшебство

       

       

       

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