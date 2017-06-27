Социальные сети отметили 20-летие саги о Гарри Поттере

Необычные «пасхалки» для фанатов произведений Джоан Роулинг подготовили Facebook и Twitter

Лондон. Великобритания. В честь 20-летия со дня выхода первой книги о Мальчике-который-выжил социальные сети подготовили «пасхалки» для всех фанатов знаменитой саги. Необычные публикации о Гарри Поттере можно встретить на просторах Facebook и Twitter, пишет РГ со ссылкой на Entertainment Weekly.

В Facebook пользователи могут опубликовать пост, написав название одного из факультетов школы чародейства и волшебства Хогвартс (Слизерина, Пуффендуя, Грифиндора или Когтеврана) и имя самого волшебника (Гарри Поттера). В этом случае текст публикации окрасится в традиционные для этих факультетов цвета – зеленый, желтый, красный или синий. А выложить запись в новостную ленту можно будет с помощью «волшебной палочки». Однако отмечается, что на русском языке, к сожалению, такая «магия» не работает.

Twitter же пошел несколько иными путем: в честь юбилея саги социальная сеть выпустила новое эмодзи, которое выглядит как круглые очки Гарри Поттера со шрамом в виде молнии.

Pottermore on Twitter

Напомним, ранее в честь знаменательного события Джоан Роулинг выложила небольшой текст, в котором изложила ранее неизвестные подробности о мире магии и волшебства. К радости и удивлению всех фанатов знаменитого волшебника выяснилось, что Гарри Поттеров было двое.