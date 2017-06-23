Джоан Роулинг заявила, что Гарри Поттеров было двое

Знаменитая британская писательница опубликовала текст о новой детали знаменитой франшизы на тематическом сайте Pottermore.

Лондон. Великобритания. Знаменитая британская писательница Джоан Роулинг рассказала, что Гарри Поттеров в знаменитой истории о Мальчике-который-выжил было двое. Новая деталь известной серии книг о юном волшебнике была опубликована в тексте, написанном специально для тематического сайта Pottermore. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Independent.

По словам писательницы, в волшебном мире существовал еще один Гарри Поттер, чье полное имя звучало как Генри. Он был прямым потомком Хардвина и Иоланты и приходился отцом Флимонта Поттера, дедушки знаменитого Мальчика-который-выжил. В 1913-1921 годах служил в Визенгамоте, защищая права маглов (обычных людей). За это его семью исключили из «Справочника чистокровых волшебников».

Отмечается, что его сын Флимонт, вместе с женой Юфимией, дожил до свадьбы своего сына Джеймса Поттера и Лили Эванс, но, к сожалению, не застал рождения внука, так как скончался незадолго до этого от драконьей оспы.

Помимо этого выдвигается предположение, что, возможно, новый Гарри Поттер появится в приквелах знаменитой саги.