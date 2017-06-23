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      Джоан Роулинг заявила, что Гарри Поттеров было двое

      09:15, 23 июня, 2017
      Новичок
      09:15, 23 июня, 2017
      Новичок
      149
      0
      #культура\n#книги\n#герои\n#магия\n#Гарри Поттер\n#волшебство
      Фото: pixabay.com
      149
      0

      Знаменитая британская писательница опубликовала текст о новой детали знаменитой франшизы на тематическом сайте Pottermore.

      Лондон. Великобритания. Знаменитая британская писательница Джоан Роулинг рассказала, что Гарри Поттеров в знаменитой истории о Мальчике-который-выжил было двое. Новая деталь известной серии книг о юном волшебнике была опубликована в тексте, написанном специально для тематического сайта Pottermore. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Independent. 

      По словам писательницы, в волшебном мире существовал еще один Гарри Поттер, чье полное имя звучало как Генри. Он был прямым потомком Хардвина и Иоланты и приходился отцом Флимонта Поттера, дедушки знаменитого Мальчика-который-выжил. В 1913-1921 годах служил в Визенгамоте, защищая права маглов (обычных людей). За это его семью исключили из «Справочника чистокровых волшебников». 

      Отмечается, что его сын Флимонт, вместе с женой Юфимией, дожил до свадьбы своего сына Джеймса Поттера и Лили Эванс, но, к сожалению, не застал рождения внука, так как скончался незадолго до этого от драконьей оспы. 

      Помимо этого выдвигается предположение, что, возможно, новый Гарри Поттер появится в приквелах знаменитой саги.  

      09:15, 23 июня, 2017
      Новичок
      149
      0
      #культура\n#книги\n#герои\n#магия\n#Гарри Поттер\n#волшебство

       

       

       

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