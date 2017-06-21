В Лас-Вегасе ушел из жизни рэпер Prodigy

Популярному артисту было 42 года.

Лас-Вегас. США. В Америке умер участник хип-хоп дуэта Mobb Deep Альберт Джонсон, более известный как Prodigy. Как сообщают «Известия», музыкант скончался на 43-м году жизни.

Причиной смерти послужило обострение анемии, которой он страдал с детства. За несколько дней до этого с приступом его увезли в больницу. Сообщается также, что Prodigy должен был выступать в Лас-Вегасе с такими исполнителями как Havoc, Ghostface Killah, Onyx, KRS-One и Ice-T в рамках фестиваля Art of Rap.

Отметим, Альберт Джонсон всего лишь носил псевдоним Prodigy. К одноименному британскому колективу отношения он не имел. Группа The Prodigy, образовавшаяся в 1990 году, известна неповторимым звучанием, в котором присутствуют элементы различных стилей, от хардкор-техно, индастриала и брейкбита до электро-рока с вокальными элементами панка.