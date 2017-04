Режиссер «Первого мстителя» снимет новые «Хроники Нарнии»

США. Голливудский режиссер Джо Джонсон снимет новую часть «Хроник Нарнии». Он экранизирует четвертую книгу из цикла – «Серебряное кресло», сообщают «Народные Новости».

В число известных работ Джо Джонсона вошли такие фильмы, как «Джуманджи», «Дорогая, я уменьшил детей», «Парк Юрского периода – 3» и другие.

Производство кинокартины доверили TriStar Pictures, а также Mark Gordon Company, The C.S. Lewis Company и Entertainment One.

Пасынок писателя Клайва Льюиса, создавшего цикл «Хроники Нарния», Дуглас Грешам, выступит в роли продюсера.

На сегодняшний день экранизировано уже 3 книги: «Лев, колдунья и волшебный шкаф», «Принц Каспиан» и «Покоритель Зари».

https://t.co/bexkXtDVvw Marvel and Star Wars Vet Joe Johnston Will Direct the Next Chronicles of Narnia Movie