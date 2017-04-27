  • $ 56.31 ↑
  • € 61.51 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В США от рака умер режиссер «Молчания ягнят»

      17:45, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      17:45, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      91
      0
      #культура\n#США\n#кино\n#смерть
      Фото: twitter.com/sputnik_tr
      91
      0

      Джонатан Демме ушел из жизни в возрасте 73 лет.

      США. В США режиссер Джонатан Демме умер от рака пищевода и осложнений, вызванные заболеванием сердца. Он скончался на 74 году жизни, пишет «Взгляд».

      Самой известной работой режиссера стал триллер «Молчание ягнят». В 1995 году фильм получил пять премий «Оскар» в пяти категориях — лучший режиссер, фильм, сценарий, актер и актриса.

      В число режиссерских работ Демме вошли фильмы «Замужем за мафией» (1988), «Филадельфия» (1993), «Маньчжурский кандидат» (2004) и другие.

      17:45, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      91
      0
      #культура\n#США\n#кино\n#смерть
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа