В США от рака умер режиссер «Молчания ягнят»

Джонатан Демме ушел из жизни в возрасте 73 лет.

США. В США режиссер Джонатан Демме умер от рака пищевода и осложнений, вызванные заболеванием сердца. Он скончался на 74 году жизни, пишет «Взгляд».

Самой известной работой режиссера стал триллер «Молчание ягнят». В 1995 году фильм получил пять премий «Оскар» в пяти категориях — лучший режиссер, фильм, сценарий, актер и актриса.

В число режиссерских работ Демме вошли фильмы «Замужем за мафией» (1988), «Филадельфия» (1993), «Маньчжурский кандидат» (2004) и другие.