Актер Николас Кейдж сломал ногу на съемках в Болгарии

Он получил травму при выполнении трюка.

София. Болгария. Голливудский актер Николас Кейдж сломал ногу во время выполнения трюка на съемках фильма «211» в Болгарии. Происшествие случилось в киноцентре «Бояна», сообщает «Лайф».

После инцидента актера экстренно госпитализировали в клинику Военно-медицинской академии. Там ему порекомендовали оперативное лечение. После консультации с личным врачом Кейджа решили отправить в США. В скором времени ему предстоит операция в Лос-Анджелесе.

В Болгарию актер приехал в середине апреля и предполагалось, что он пробудет там три недели.

В фильме «211» актер должен был сыграть полицейского.

Николас Кейдж – американский актер, режиссер, продюсер. Снялся более чем в 80 фильмах, среди которых «Сноуден», «Гнев», «Время ведьм», «Ученик чародея», «Знамение», «Сокровище нации» и другие. В 1996 году актер получил «Оскар» за «Лучшую мужскую роль» в фильме «Покидая Лас-Вегас».