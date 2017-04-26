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      Актер Николас Кейдж сломал ногу на съемках в Болгарии

      18:37, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      18:37, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      63
      0
      #кино\n#травматизм\n#Болгария\n#актеры\n#больница\n#съемки
      Фото: twitter.com/gazetaru_cult
      63
      0

      Он получил травму при выполнении трюка.

      София. Болгария. Голливудский актер Николас Кейдж сломал ногу во время выполнения трюка на съемках фильма «211» в Болгарии. Происшествие случилось в киноцентре «Бояна», сообщает «Лайф».

      После инцидента актера экстренно госпитализировали в клинику Военно-медицинской академии. Там ему порекомендовали оперативное лечение. После консультации с личным врачом Кейджа решили отправить в США. В скором времени ему предстоит операция в Лос-Анджелесе.

      В Болгарию актер приехал в середине апреля и предполагалось, что он пробудет там три недели.

      В фильме «211» актер должен был сыграть полицейского.

      Николас Кейдж – американский актер, режиссер, продюсер. Снялся более чем в 80 фильмах, среди которых «Сноуден», «Гнев», «Время ведьм», «Ученик чародея», «Знамение», «Сокровище нации» и другие. В 1996 году актер получил «Оскар» за «Лучшую мужскую роль» в фильме «Покидая Лас-Вегас».

      18:37, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      63
      0
      #кино\n#травматизм\n#Болгария\n#актеры\n#больница\n#съемки
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