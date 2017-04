Киев. Украина. Букмекеры предсказали итальянцу Франческо Габбани победу на «Евровидении». Как пишет РГ, песня 35-летнего представителя Италии Occidentali's Karma возглавила список фаворитов.

Ролик певца на YouTube посмотрели более 97 млн человек.

"OCCIDENTALI'S KARMA" by Francesco Gabbani Label: Bmg Rights Management (Italy) Srl Publishing: BMG Rights Management (Italy) Srl / Baby Angel Music Srl / The Saifam Group Srl / Music Union Srl ISRC code of the song: ITDV91600040 http://vevo.ly/yw0909 Director: Gabriele Lucchetti Editing: Nicola Bruschi Production:BluzzMedia D.O.P and Camera : Vassili Spiropoulos Gimbal operator: Alex Torres Focus puller: Emanuela Piazza Ass.