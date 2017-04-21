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      Клинт Иствуд снимет фильм о предотвращении теракта

      19:37, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      19:37, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      79
      0
      #США\n#кино\n#литература\n#теракт\n#актеры
      Фото: twitter.com/politrussiaru
      79
      0

      Картина расскажет о трех американских военных, которые в 2015 году в поезде предотвратили теракт.

      Вашингтон. США. Американский актер и режиссер Клинт Иствуд планирует снять фильм, рассказывающий историю трех американских военнослужащих, предотвративших теракт в поезде в 2015 году. За основу кинокартины возьмется книга «Поезд в 15:17 в Париж: Подлинная история о террористе, поезде и трех американских героях», сообщает REGNUM.

      Главными герои отправились путешествовать по Европе. В поезде Амстердам – Париж они оказались вместе с террористами, которых впоследствии ликвидировали.

      Книга написана на основе реальных событий участниками инцидента. К процессу создания подключился писатель Джеффри Штерн.

      В августе 2015 года террорист Аюб аль-Каззани, вооруженный ножом и автоматом АК-47, сел в поезд, следовавший из Амстердама в Париж. Когда он открыл огонь, его действия попытались пресечь американские военные, следовавшие этим же поездом.

      19:37, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      79
      0
      #США\n#кино\n#литература\n#теракт\n#актеры
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