Клинт Иствуд снимет фильм о предотвращении теракта

Картина расскажет о трех американских военных, которые в 2015 году в поезде предотвратили теракт.

Вашингтон. США. Американский актер и режиссер Клинт Иствуд планирует снять фильм, рассказывающий историю трех американских военнослужащих, предотвративших теракт в поезде в 2015 году. За основу кинокартины возьмется книга «Поезд в 15:17 в Париж: Подлинная история о террористе, поезде и трех американских героях», сообщает REGNUM.

Главными герои отправились путешествовать по Европе. В поезде Амстердам – Париж они оказались вместе с террористами, которых впоследствии ликвидировали.

Книга написана на основе реальных событий участниками инцидента. К процессу создания подключился писатель Джеффри Штерн.

В августе 2015 года террорист Аюб аль-Каззани, вооруженный ножом и автоматом АК-47, сел в поезд, следовавший из Амстердама в Париж. Когда он открыл огонь, его действия попытались пресечь американские военные, следовавшие этим же поездом.