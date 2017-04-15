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      Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

      17:00, 15 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      17:00, 15 апреля, 2017
      Яна Шамаева
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      #Иерусалим\n#Пасха\n#Иисус Христос
      Фото: pixabay.com
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      В храме собрались тысячи паломников.

      Иерусалим. Израиль. Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи. К этому моменту там собрались тысячи паломников со всего мира, в том числе делегация фонда Андрея Первозванного, которая ближе к полуночи доставит огонь в храм Христа Спасителя в Москве, пишет «Интерфакс».

      Традиционно, священный огонь появился в кувуклии (часовне, сооруженной, над местом погребения Иисуса) во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила. После снисхождения огня, патриарх передал святыню верующим, которые зажги от нее связки из 33 свечей, подобно возрасту Христа.

      17:00, 15 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      180
      0
      #Иерусалим\n#Пасха\n#Иисус Христос
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