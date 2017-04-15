Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

В храме собрались тысячи паломников.

Иерусалим. Израиль. Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи. К этому моменту там собрались тысячи паломников со всего мира, в том числе делегация фонда Андрея Первозванного, которая ближе к полуночи доставит огонь в храм Христа Спасителя в Москве, пишет «Интерфакс».

Традиционно, священный огонь появился в кувуклии (часовне, сооруженной, над местом погребения Иисуса) во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила. После снисхождения огня, патриарх передал святыню верующим, которые зажги от нее связки из 33 свечей, подобно возрасту Христа.