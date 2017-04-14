Посетителям датского музея разрешили поцарапать «Ламборджини» за 170 тысяч долларов

Мероприятие прошло в рамках выставки «Ни один человек не является островом».

Орхус. Дания. Сотрудники Музея изящных искусств в Дании провели необычную акцию, в ходе которой попросили гостей нацарапать надписи на спорткаре «Ламборджини» Gallardo стоимостью 170 тысяч долларов. По мнению одного из инициаторов перфоманаса, норвежского художника Долка Лундгрена, автомобиль после этого превратился в законченное произведение искусства, сообщает «Лайф».

Мероприятие состоялось в рамках выставки «Ни один человек не является островом». Посетители музея с энтузиазмом стали выцарапывать надписи на автомобиле.

«Каждое ваше действие оставляет след в обществе, в котором вы живете. Никто из нас не остается нетронутым, поскольку каждый незначительный поступок влияет на всю картину в целом», - рассказал сотрудник музея.

В конце мероприятия Долк Лунгрен заявил, что «Ламборджини» никогда не покрасят.