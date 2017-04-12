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      В Сети появился первый трейлер сериала «Мгла» по повести Стивена Кинга

      18:45, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      18:45, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      313
      0
      #трейлер\n#ужасы\n#сериал\n#Стивен Кинг
      Фото: кадр из фильма "Мгла"
      313
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      Премьера первого эпизода состоится 22 июня на американском телеканале Spike.

      Вашингтон. США. В Сети выложили первый трейлер сериала «Мгла», снятого по повести Стивена Кинга The Mist. Пилотную серию зрители смогут увидеть в середине лета на американском телеканале Spike, сообщают «Народные Новости».

      По предварительной информации, сериал покажет расширенную версию повести. Действие развернется вокруг маленького городка, попавшего во власть тумана, в котором скрывается необъяснимый ужас.

      В 2007 году режиссер Фрэнк Дарабонт снял фильм «Мгла». Главную роль исполнил актер Томас Джейн. Кинолента получила высокую оценку критиков.

      The Mist on Twitter

      Fear. Human. Nature. #TheMist, from a story by @StephenKing, premieres Thursday, June 22nd on @Spike. https://t.co/aSCS0nbtlb

      18:45, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      313
      0
      #трейлер\n#ужасы\n#сериал\n#Стивен Кинг
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