В Сети появился первый трейлер сериала «Мгла» по повести Стивена Кинга

Вашингтон. США. В Сети выложили первый трейлер сериала «Мгла», снятого по повести Стивена Кинга The Mist. Пилотную серию зрители смогут увидеть в середине лета на американском телеканале Spike, сообщают «Народные Новости».

По предварительной информации, сериал покажет расширенную версию повести. Действие развернется вокруг маленького городка, попавшего во власть тумана, в котором скрывается необъяснимый ужас.

В 2007 году режиссер Фрэнк Дарабонт снял фильм «Мгла». Главную роль исполнил актер Томас Джейн. Кинолента получила высокую оценку критиков.

Fear. Human. Nature. #TheMist, from a story by @StephenKing, premieres Thursday, June 22nd on @Spike. https://t.co/aSCS0nbtlb