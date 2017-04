Люк Бессон снял самый дорогой фильм в истории французского кино

Франция. Киноленту Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» признали самой дорогой в истории французского кино. Бюджет составил 197,47 млн евро. Ранее самой дорогой картиной считали фильм «Астерикс на Олимпийских играх», бюджет которого составил 78 млн евро, сообщает «Газета.Ру».

Второе место в списке самых дорогих фильмов, снятых в 2016 году, занимает французско-немецкий триллер «Озеро». На него затратили более 66 млн евро. Третью строчку заняла французско-бельгийская комедия «Возьми меня штурмом» (свыше 32 млн евро).

В фантастическом боевике «Валериан и город тысячи планет» главные роли исполнили Кара Делевинь и Дэйн ДеХаан. В российском прокате фильм появится 10 августа 2017 года.

A thousand planets. One mission to save them all. Watch the new #Valerian trailer and like this Tweet to explore more. In theaters July 21 https://t.co/dUau9Hz697