Итальянские археологи обнаружили пломбы возрастом 13 тысяч лет

Они были сделаны на основе битума.

Тоскана. Италия. Итальянские ученые из команды профессора Болонского университета Стефано Бенацци нашли древнейшие в мире пломбы в зубах, возраст которых составил 13 тысяч лет. Антропологи выяснили, что врачи каменного века выскабливали пораженные ткани, шлифовали отверстия и заполняли их пломбирующим составом на основе битума, сообщает «Лайф».

С помощью микротомографии и сканирующего электронного микроскопа ученые в мельчайших деталях рассмотрели оставленные инструментом бороздки. На внутренних стенках были выявлены следы органических веществ, идентифицированные как смесь битума с растительными волокнами и предположительно волосами.

По мнению Бенацци, такая обработка не могла появиться сама собой. «Некоторые охотники-собиратели позднего палеолита демонстрируют различные патологии ротовой полости. Можно предположить, что они экспериментировали и с различными методами терапевтического вмешательства», - говорят ученые.