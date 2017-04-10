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      Итальянские археологи обнаружили пломбы возрастом 13 тысяч лет

      18:50, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      18:50, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      127
      0
      #археология\n#ученые\n#Италия
      Фото: pixabay.com
      127
      0

      Они были сделаны на основе битума.

      Тоскана. Италия. Итальянские ученые из команды профессора Болонского университета Стефано Бенацци нашли древнейшие в мире пломбы в зубах, возраст которых составил 13 тысяч лет. Антропологи выяснили, что врачи каменного века выскабливали пораженные ткани, шлифовали отверстия и заполняли их пломбирующим составом на основе битума, сообщает «Лайф».

      С помощью микротомографии и сканирующего электронного микроскопа ученые в мельчайших деталях рассмотрели оставленные инструментом бороздки. На внутренних стенках были выявлены следы органических веществ, идентифицированные как смесь битума с растительными волокнами и предположительно волосами.

      По мнению Бенацци, такая обработка не могла появиться сама собой. «Некоторые охотники-собиратели позднего палеолита демонстрируют различные патологии ротовой полости. Можно предположить, что они экспериментировали и с различными методами терапевтического вмешательства», - говорят ученые.

      18:50, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      127
      0
      #археология\n#ученые\n#Италия
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