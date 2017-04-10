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      Спектакль «Гарри Поттер и Проклятое дитя» получил 9 из 11 наград премии «Оливье»

      12:55, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      12:55, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      191
      0
      #награды\n#спектакли\n#Гарри Поттер\n#премии
      Фото: twitter.com/i/moments/759411050190077952
      191
      0

      Теперь это самый титулованный спектакль за всю историю премии.

      Великобритания. Постановка пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя» получила рекордное количество театральных премий Лоуренса Оливье 2017 года. Спектакль номинировали на 11 наград, из которых он получил 9, сообщает «Газета.Ру».

      В истории премии теперь это самый титулованный спектакль. Он был признан лучшей новой пьесой. «Гарри Поттер и Проклятое дитя» также выиграл в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший актер», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана».

      «Сила воображения бесконечна. Мы нуждаемся в этом больше, чем когда-либо», – сказал режиссер Джон Тиффани при получении приза.

      Среди других лауреатов премии – спектакли «Иисус Христос – суперзвезда», «Девушки мечты», «День сурка», «Школа рока».

      12:55, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      191
      0
      #награды\n#спектакли\n#Гарри Поттер\n#премии
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