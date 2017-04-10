Спектакль «Гарри Поттер и Проклятое дитя» получил 9 из 11 наград премии «Оливье»

Теперь это самый титулованный спектакль за всю историю премии.

Великобритания. Постановка пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя» получила рекордное количество театральных премий Лоуренса Оливье 2017 года. Спектакль номинировали на 11 наград, из которых он получил 9, сообщает «Газета.Ру».

В истории премии теперь это самый титулованный спектакль. Он был признан лучшей новой пьесой. «Гарри Поттер и Проклятое дитя» также выиграл в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший актер», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана».

«Сила воображения бесконечна. Мы нуждаемся в этом больше, чем когда-либо», – сказал режиссер Джон Тиффани при получении приза.

Среди других лауреатов премии – спектакли «Иисус Христос – суперзвезда», «Девушки мечты», «День сурка», «Школа рока».