Вдова гитариста «Битлз» нашла в пианино текст неизданной песни

Оливия Харрисон обнаружила стихи, посвященные Ринго Старру.

Великобритания. Вдова Джорджа Харрисона обнаружила неизвестную песню своего мужа Hey Ringo, посвященную барабанщику «Битлз» Ринго Стару. Об этом Оливия Харрисон рассказала в своем интервью журналу Billboard.

По словам Оливии, она случайно нашла стихи в пианино и была сильно удивлена. Предполагается, что песня была создана в 1970-1971 годах.

Как сообщила вдова Харрисона, Ринго Старр, получив стихи, был совершенно удивлен и счастлив.

Джордж Харрисон умер в 2001 году в возрасте 58 лет от рака.