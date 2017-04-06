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      Вдова гитариста «Битлз» нашла в пианино текст неизданной песни

      12:50, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      12:50, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      113
      0
      #музыка\n#музыканты\n#Beatles
      Фото: commons.wikimedia.org
      113
      0

      Оливия Харрисон обнаружила стихи, посвященные Ринго Старру.

      Великобритания. Вдова Джорджа Харрисона обнаружила неизвестную песню своего мужа Hey Ringo, посвященную барабанщику «Битлз» Ринго Стару. Об этом Оливия Харрисон рассказала в своем интервью журналу Billboard.

      По словам Оливии, она случайно нашла стихи в пианино и была сильно удивлена. Предполагается, что песня была создана в 1970-1971 годах.

      Как сообщила вдова Харрисона, Ринго Старр, получив стихи, был совершенно удивлен и счастлив.

      Джордж Харрисон умер в 2001 году в возрасте 58 лет от рака.

      12:50, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      113
      0
      #музыка\n#музыканты\n#Beatles
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