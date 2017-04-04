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      В США опубликуют древние свитки Мертвого моря

      11:03, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      11:03, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      44
      0
      #США\n#Израиль\n#Библия\n#ученые
      Фото: pixabay.com
      44
      0

      Перед этим их переведут по библейским древностям.

      Вашингтон. США. Американские ученые планируют перевести и опубликовать 28 древних свитков в США. Их нашли израильские исследователи при изучении пещер в Иудейской пустыне рядом с Мертвым морем, пишет «Российская газета». По мнению специалистов, возраст свитков около 2 тыс. лет. Интерпретировать их будут библеисты.

      Первые древние свитки нашли пастухи-бедуины в 1947 году недалеко от Кумранских развалин на Западном берегу Иордана. Вследствие этого свиткам дали второе название – Кумранские рукописи. Они рассказывают о быте и верованиях людей, жизни ранних христиан, содержат отрывки из Евангелия и оригинальные сюжеты из древнееврейской мифологии.

      11:03, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      44
      0
      #США\n#Израиль\n#Библия\n#ученые
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