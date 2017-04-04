В США опубликуют древние свитки Мертвого моря

Перед этим их переведут по библейским древностям.

Вашингтон. США. Американские ученые планируют перевести и опубликовать 28 древних свитков в США. Их нашли израильские исследователи при изучении пещер в Иудейской пустыне рядом с Мертвым морем, пишет «Российская газета». По мнению специалистов, возраст свитков около 2 тыс. лет. Интерпретировать их будут библеисты.

Первые древние свитки нашли пастухи-бедуины в 1947 году недалеко от Кумранских развалин на Западном берегу Иордана. Вследствие этого свиткам дали второе название – Кумранские рукописи. Они рассказывают о быте и верованиях людей, жизни ранних христиан, содержат отрывки из Евангелия и оригинальные сюжеты из древнееврейской мифологии.