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      Вокалист System of a Down стал наблюдателем на выборах в Армении

      13:58, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      13:58, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      57
      0
      #выборы\n#певцы\n#Армения
      Фото: twitter.com/hashtag
      57
      0

      Серж Танкян разместил на YouTube петицию «Справедливость в Армении».

      Ереван. Армения. Солист рок-группы System of a Down Серж Танкян стал официальным наблюдателем на парламентских выборах в Армении. Он прошел в Ереване специальный курс «Гражданин и наблюдатель», сообщила канадская актриса Арсине Ханджян на своей странице в «Фейсбуке».

      Она опубликовала пост с фотографией, где изображена она, ее муж, канадский режиссер и сценарист Атом Эгоян и Серж Танкян. Они все присоединились к наблюдательной миссии.

      Вокалист System of a Down призвал в ролике на YouTube подписать петицию «Справедливость в Армении», в которой говорится о необходимости борьбы с коррупцией и реформ в республике. Инициативу поддержали армянские деятели культуры из разных стран.

       

      Arsinée Khanjian

      13:58, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      57
      0
      #выборы\n#певцы\n#Армения
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