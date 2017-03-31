Вокалист System of a Down стал наблюдателем на выборах в Армении

Серж Танкян разместил на YouTube петицию «Справедливость в Армении».

Ереван. Армения. Солист рок-группы System of a Down Серж Танкян стал официальным наблюдателем на парламентских выборах в Армении. Он прошел в Ереване специальный курс «Гражданин и наблюдатель», сообщила канадская актриса Арсине Ханджян на своей странице в «Фейсбуке».

Она опубликовала пост с фотографией, где изображена она, ее муж, канадский режиссер и сценарист Атом Эгоян и Серж Танкян. Они все присоединились к наблюдательной миссии.

Вокалист System of a Down призвал в ролике на YouTube подписать петицию «Справедливость в Армении», в которой говорится о необходимости борьбы с коррупцией и реформ в республике. Инициативу поддержали армянские деятели культуры из разных стран.

Arsinée Khanjian