В ремейке «Джуманджи» вместо настольной появится компьютерная игра

С презентации материалов к этому фильму начался фестиваль CinemaCon 2017.

Лас-Вегас. США. Новый фильм «Джуманджи» студии Sony Pictures представили на крупнейшем фестивале киноиндустрии CinemaCon 2017. В ремейке действия будут разворачиваться вокруг не настольной, а видеоигры, сообщает REGNUM.

По новому сюжету, подростки-хулиганы найдут консоль, которая перенесет их в загадочный мир с игровыми персонажами, которых сыграют Дуэйн Джонсон, Джек Блэк и Карен Гиллан.

Поклонники оригинального фильма назвали идею создания ремейка «Джуманджи» святотатством. По их мнению, прошло недостаточное количество времени после смерти главного героя, которого сыграл Робин Уильямс (актер умер 11 августа 2014 года – прим. ред.).

Оригинальный фильм «Джуманджи» появился на экранах в 1995 году и сразу же стал бестселлером. Сюжет повествует о том, как двое детей решили сыграть в настольную игру и пробудили дикий мир джунглей.

Одной из самых запоминающихся моментов для зрителей стала сцена с бегущим стадом цифровых носорогов. Позднее появился документальный фильм о том, как создавались спецэффекты к картине и как проходили съемки.