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      Участников британского реалити-шоу не предупредили о закрытии проекта

      12:55, 29 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      12:55, 29 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      150
      0
      #рейтинг\n#телевидение\n#Великобритания\n#шоу
      Фото: twitter.com/tvseriesfinale
      150
      0

      Они узнали о завершении съемок спустя 8 месяцев, которые провели на необитаемом острове.

      Великобритания. Участники реалити-шоу «Эдем», которое организовал британский канал Chanal 4, узнали о его закрытии только через 8 месяцев. Съемки начались в марте 2016 года, сообщает SVOPI.

      Из-за низкого рейтинга проект закрыли уже в августе 2016 года, но участников не предупредили об этом. Правда выяснилась, когда они вернулись в цивилизацию.

      По условиям шоу, незнакомые друг с другом участники должны были создать закрытый социум, чтобы выжить без посторонней помощи, используя только дары природы.

      Съемки проходили в северо-западной Шотландии. С весны до конца лета 2016 года участники находились под наблюдением видеокамер и боролись за жизнь в дикой природе. В период действия шоу 8 из 23 добровольцев покинули проект. Остальные продолжали вести первобытный образ жизни. После 4 эпизода онлайн-трансляцию прекратили. Оставшимся участникам «Эдема» этого не сообщили, и они продолжали жить в глуши. Съемки происходящего они осуществляли собственными силами.

      В итоге на проекте осталось 10 участников, остальные сбежали. «Победители», оказавшись на воле, подняли шум, что их давно не показывают на публике.

      12:55, 29 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      150
      0
      #рейтинг\n#телевидение\n#Великобритания\n#шоу
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