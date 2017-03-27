Сериал «Ходячие мертвецы» будет выходить до 2030 года

Создатели запланировали еще 13 сезонов.

Лондон. Великобритания. Создатели «Ходячих мертвецов» планируют выпускать сериал до 2030 года. Об этом сообщил исполнительный продюсер проекта Скотт Гимпл, пишет «Лайф».

В своем интервью Independent Гимпл признается: «Мы будем выпускать его ещё 20 лет. Комиксу как раз почти исполнилось 20 лет, а я до сих пор жду каждого выпуска с нетерпением. «Симпсонам» недавно исполнилось 27 лет, так что вызов принят».

Несмотря на сниженный рейтинг шоу, многие актеры планируют остаться в сериале. Согласно статистике проекта, последние 6 серий посмотрели около 10 млн зрителей. Такие показатели были у 3 сезона 5 лет назад. В последующих сезонах каждую серию смотрели в среднем 12-15 млн фанатов.

Сценаристы хотят ввести новые сюжетные линии и расширить повествование, но при этом сохранить верность оригинальным комиксам.

Сериал «Ходячие мертвецы» появился на экранах в 2010 году. 2 апреля выйдет последняя серия 7 сезона под названием «Первый день конца твоей жизни».