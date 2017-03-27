В Китае нашли две 500-летние мумии

Антропологи считают, что они принадлежат эпохе династии Мин.

Хенань. Китай. Во время строительных работ в центральном Китае нашли две древнейшие мумии. По мнению антропологов, и им около 500 лет, сообщает «Интерфакс».

Найденные тела принадлежат мужчине и женщине. Предполагается, что это внук видного деятеля, работавшего при дворе, и его жена. Их одежда очень хорошо сохранилась – на ней виден узор ткани.

Строителями были также обнаружены два гроба.

Пользователи соцсетей утверждают, что при мумиях были найдены ценности, но их украли. Местное правительство опровергло эти подозрения, сказав, что жесткие антикоррупционные законы в эпоху династии Мин сделали жизнь чиновников очень скромной.