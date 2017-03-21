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      Каннский кинофестиваль 2017 будет вести Моника Беллуччи

      13:15, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      13:15, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      72
      0
      #кино\n#Франция\n#фестиваль \"Вдохновение\"
      Фото: google.ru
      72
      0

      Итальянская актриса проведет церемонию открытия и закрытия.

      Канны. Франция. Итальянскую актрису Монику Беллуччи назначили ведущей Каннского фестиваля. По данным «Газета.Ру», кинофорум пройдет с 17 по 28 мая.

      До этого актриса неоднократно становилась гостьей фестиваля. Впервые она приехала в Канны в 2000 году и представила фильм «Под подозрением». В 2006 году Моника Беллуччи стала одним из членов жюри кинофорума.

      Итальянская актриса известна зрителям по фильмам «Страсти Христовы», «Малена» и многим другим. Среди последних работ Беллуччи – сериал «Моцарт в джунглях» и фильм «По млечному пути». 

      13:15, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      72
      0
      #кино\n#Франция\n#фестиваль \"Вдохновение\"
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