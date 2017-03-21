Каннский кинофестиваль 2017 будет вести Моника Беллуччи

Итальянская актриса проведет церемонию открытия и закрытия.

Канны. Франция. Итальянскую актрису Монику Беллуччи назначили ведущей Каннского фестиваля. По данным «Газета.Ру», кинофорум пройдет с 17 по 28 мая.

До этого актриса неоднократно становилась гостьей фестиваля. Впервые она приехала в Канны в 2000 году и представила фильм «Под подозрением». В 2006 году Моника Беллуччи стала одним из членов жюри кинофорума.

Итальянская актриса известна зрителям по фильмам «Страсти Христовы», «Малена» и многим другим. Среди последних работ Беллуччи – сериал «Моцарт в джунглях» и фильм «По млечному пути».