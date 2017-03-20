Гарри Поттер вернется на экран

Кинокомпания Warner Brothers снимет продолжение истории о знаменитом волшебнике.

Лос-Анджелес. США. Киностудия Warner Brothers изъявила желание снять трилогию «Гарри Поттер и Проклятое дитя». По данным РИА «Новый День», начало съемок запланировано после окончания работы над проектом «Фантастические твари и где они обитают», то есть не ранее 2024 года.

Основой трилогии послужит пьеса Джоаны Роулинг, Джона Тиффани и Джека Торна «Гарри Поттер и Проклятое дитя». На русском языке она появилась в 7 декабря 2016 года. В книге рассказывается о событиях, развернувшихся через 19 лет после победы Гарри Поттера над Волан-де-Мортом.

Несмотря на то, что главные герои «поттерианы» появляются в пьесе, основное место в ней отводится детям Гарри Поттера и Джинни Уизли, Драко Малфоя и Астории Гринграсс, ставшими друзьями ко всеобщему удивлению.