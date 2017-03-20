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      Гарри Поттер вернется на экран

      16:35, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      16:35, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      63
      0
      #кино\n#Гарри Поттер\n#Лос-Анджелес
      Фото: Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2»
      63
      0

      Кинокомпания Warner Brothers снимет продолжение истории о знаменитом волшебнике.

      Лос-Анджелес. США. Киностудия Warner Brothers изъявила желание снять трилогию «Гарри Поттер и Проклятое дитя». По данным РИА «Новый День», начало съемок запланировано после окончания работы над проектом «Фантастические твари и где они обитают», то есть не ранее 2024 года.

      Основой трилогии послужит пьеса Джоаны Роулинг, Джона Тиффани и Джека Торна «Гарри Поттер и Проклятое дитя». На русском языке она появилась в 7 декабря 2016 года. В книге рассказывается о событиях, развернувшихся через 19 лет после победы Гарри Поттера над Волан-де-Мортом.

      Несмотря на то, что главные герои «поттерианы» появляются в пьесе, основное место в ней отводится детям Гарри Поттера и Джинни Уизли, Драко Малфоя и Астории Гринграсс, ставшими друзьями ко всеобщему удивлению. 

      16:35, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      63
      0
      #кино\n#Гарри Поттер\n#Лос-Анджелес
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