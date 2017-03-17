Список 100 лучших фильмов 90-х появился в Сети

Его опубликовал британский журнал «White Little Lies».

Великобритания. Список 100 лучших фильмов 1990-х годов появился в интернете. Составил и опубликовал его британский журнал «White Little Lies».

Лидерами рейтинга стали картины «Хорошая работа» Клера Дени, «Конец долгого дня» Теренса Дэвиса» и «Бездельник» Ричарда Линклейтера».

Также в топ-10 вошли: «Яркий летний день» Эдварда Янга, «Спасение» Тодда Хейнса, «Странные дни» Кэтрин Бигелоу, «Муниципальное жилье» Фредерика Вайсмана, «Игра» Дэвида Финчера, «Портрет юной девушки в середине 60-х в Брюсселе» Шанталя Акермана и «Звездный десант Пола Верховена.

Сотку лучших замкнул фильм Яна де Бонта «Скорость».