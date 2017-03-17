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      Список 100 лучших фильмов 90-х появился в Сети

      13:03, 17 марта, 2017
      Яна Шамаева
      13:03, 17 марта, 2017
      Яна Шамаева
      169
      0
      #культура\n#фильмы\n#фильм\n#Великобритания
      169
      0

      Его опубликовал британский журнал «White Little Lies».

      Великобритания. Список 100 лучших фильмов 1990-х годов появился в интернете. Составил и опубликовал его британский журнал «White Little Lies».

      Лидерами рейтинга стали картины «Хорошая работа» Клера Дени, «Конец долгого дня» Теренса Дэвиса» и «Бездельник» Ричарда Линклейтера».

      Также в топ-10 вошли: «Яркий летний день» Эдварда Янга, «Спасение» Тодда Хейнса, «Странные дни» Кэтрин Бигелоу, «Муниципальное жилье» Фредерика Вайсмана, «Игра» Дэвида Финчера, «Портрет юной девушки в середине 60-х в Брюсселе» Шанталя Акермана и «Звездный десант Пола Верховена.

      Сотку лучших замкнул фильм Яна де Бонта «Скорость».

      13:03, 17 марта, 2017
      Яна Шамаева
      169
      0
      #культура\n#фильмы\n#фильм\n#Великобритания
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