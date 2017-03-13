Он сыграет эпизодическую роль.

Великобритания. Британский певец Эд Ширан сыграет эпизодическую роль в седьмом сезоне сериала «Игра престолов». Об этом пишет Газета.ru.

Также сообщается, что Ширан примет участие в съемках ради Мэйси Уильямс (играет роль Арьи Старк), которая является его поклонницей.

Создатели сериала Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс сообщили, что давно пытались «заполучить» Ширана, чтобы устроить сюрприз для Уильямс.

Подробности о том, какого персонажа сыграет певец не раскрываются.

Эд Ширан будет не первым музыкантом в «Игре престолов». В предыдущих сериях появлялись, например, участники групп Coldplay и Snow Patrol.

Напомним, что новый сезон «Игры престолов» выйдет на экраны в июле 2017 года.