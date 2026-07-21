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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Число плательщиков АУСН в Удмуртии выросло в 35 раз за последние полгода

10:40, 21 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Число плательщиков АУСН в Удмуртии выросло в 35 раз за последние полгода
10:40, 21 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
44
0
#Удмуртия\n#предприниматели\n#налоги
Источник фото: ИИ
44
0

Более 5,5 тысяч предпринимателей республики перешли на такую систему налогообложения.

Ижевск. Удмуртия. За первое полугодие 2026 года платежи по АУСН (автоматизированной упрощённой системы налогообложения) в Удмуртии выросли более чем на 2,1 млрд рублей, доходная часть консолидированного бюджета республики пополнилась на 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает УФНС по Удмуртии.

АУСН действует в Удмуртии с 1 апреля 2025 года. С конца прошлого года до 1 июля число плательщиков выросло со 156 до 5554. Среди них около 2200 юридических лиц и более 3300 индивидуальных предпринимателей.

Больше всего участников системы работает в сфере торговли. На неё приходится около 44% всех плательщиков АУСН. За январь-июнь предприниматели из этой отрасли перечислили более 1,3 млрд рублей, около 680 млн из них пришлось на торговлю через маркетплейсы.

Наибольшее число предпринимателей, работающих через интернет-площадки, зарегистрировано в Ижевске, Завьяловском и Селтинском районах.

Также АУСН используют представители сферы услуг, общепита, индустрии красоты, аренды и операций с недвижимостью. Около 5% плательщиков работают в строительстве, ещё 3% занимаются разработкой программного обеспечения. 

 

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10:40, 21 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
44
0
#Удмуртия\n#предприниматели\n#налоги