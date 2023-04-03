Благодаря сакуре этой весной Япония заработает около 5 млрд долларов

Токио. Япония. Жители Японии ждут начала цветения сакуры – и не только потому, что это красиво. По прогнозам, весной текущего года желающие полюбоваться зрелищем туристы принесут в бюджет страны 616 млрд иен (4,7 млрд долларов США), сообщает «МИР 24» со ссылкой на исследование экспертов Kansai University.

Как ожидается, любители экзотики хлынут в Японию благодаря снятию карантинных ограничений. При этом важно точно угадать, когда начнется пик цветения деревьев. Он длится всего неделю, и бизнесменам необходимо не ошибиться со сроками проведения маркетинговых акций.

В 2007 году эксперты Метеорологического агентства страны ошиблись со сроками начала цветения сакуры на 9 дней. Им пришлось принести публичные извинения за промах.

Сакура считается одним из символов Страны восходящего солнца. Японцы очень любят любоваться ее цветами, появление которых указывает на начало весны. Люди приходят в сады и часами созерцают деревья, усыпанных розовыми и белыми лепестками. В этот период на острова традиционно приезжало много туристов, желающих приобщиться к местной культуре. Однако в последние 2 года из-за пандемии попасть в Японию иностранцам было крайне сложно. Кроме того, в 2020 году традиционные апрельские фестивали цветения сакуры в Токио и Осаке были отменены из-за опасности распространения коронавируса.