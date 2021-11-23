Россия локализует выпуск автоматов Калашникова в Индии

Контракт оценивается в 590 млн долларов.

Нью-Дели. Индия. Лицензионное производство российских автоматов АК-203 откроется в Индии. Как пишет РБК, стоимость контракта оценивается в 590 млн долларов США (более 44 млрд рублей).

50,5% акций создаваемого совместного предприятия будут принадлежать индийской стороне, 42% — концерну «Калашников», и 7,5% — «Рособоронэкспорту».

Выпуск стартует, как ожидается, в начале 2022 года. Всего по контракту в индийскую армию поступит 680 тыс. автоматов.

В связи со срочностью заказа, 70 тыс. единиц оружия будут поставлены напрямую из России. Еще 610 тыс. стволов произведут уже на месте. Уровня локализации в 70% планируется достичь в течение 32 месяцев с момента поступления аванса от Минобороны Индии. В перспективе на месте будут производиться все детали автомата. Цена изделий при этом составит 930 долларов за штуку.

Чтобы проект не попал под американские санкции, все расчеты между сторонами будут вестись в рупиях, рассказали агентству источники, близкие к посольству Индии и российскому оборонно-промышленному комплексу.

Как уточнили РБК в пресс-службе «Калашникова», согласование проекта находится в завершающей стадии. Контракт может быть подписан до конца 2021 года.

Не исключено, что это произойдет во время предстоящего визита президента России в Нью-Дели, сообщают зарубежные СМИ. Встреча Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди может состояться 6 декабря.

Агентство отмечает, что индийская армия сейчас на 70% оснащена вооружением советского и российского производства. По данным на февраль 2021 года портфель заказов Нью-Дели на российскую военную технику и оружие превышает 14 млрд долларов США.