В США оштрафовали TikTok на 5,7 млн долларов за сбор данных о детях

Соцсеть показывала местонахождение несовершеннолетнего.

США. Социальную сеть для обмена видео TikTok федеральная торговая комиссия США оштрафовала на 5,7 млн долларов за нарушение правил по сбору данных о несовершеннолетних. Об этом пишет «Ъ».

Приложение собирало данные, в том числе, о детях до 13 лет без разрешения их родителей, что незаконно в Штатах. Сейчас TikTok выпустил новую версию, в которой пользователь должен указать свой возраст. Ребят до 13 лет приложение направит на отдельную версию соцсети.

Отмечается, что торговая комиссия еще несколько лет назад начала расследовать деятельность соцсети musical.ly. Позже ее купила китайская компания Bytedance, в прошлом году объединившаяся с TikTok.

При регистрации пользователи оставляли свои имена, адреса, электронные почты, номера и другие персональные данные. Кроме того, в приложении была функция, которая показывала местонахождение скачавших приложение в радиусе 80 км.

Тысячи родителей жаловались на соцсеть, но в руководстве компании не реагировали на просьбы об удалении данных.