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США пригрозили санкциями немецким компаниям из-за запуска «Северного потока-2»

10:55, 13 января, 2019
Ксения Чернова
10:55, 13 января, 2019
Ксения Чернова
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#политика\n#бизнес\n#энергетика\n#Украина\n#США\n#Германия\n#Россия
Фото: globallookpress.com
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Американский посол разослал шантажирующие письма некоторым фирмам.

Берлин. Германия. США пригрозили санкциями немецким компаниям, которые оказывают поддержку российскому энергетическому сектору. Как пишет News.ru, с соответствующим заявлением выступил посол Соединённых Штатов в Германии Ричард Гренелл.

Дипломат уверен, что запуск «Северного потока-2» и «Турецкого потока» сделает европейские поставки газа через Украину избыточными. Это приведет к тому, что Киев потеряет своё значение в сфере политики безопасности, повысит «риск интервенций со стороны России» и подорвет безопасность Украины и Европы.

Подобные высказывания содержатся в письме, которое Гренелл разослал нескольким немецким компаниям. Те в свою очередь расценили это как шантаж, сообщает издание.

Ранее МИД Германии призвал США не вмешиваться в вопросы европейской энергетической политики.

10:55, 13 января, 2019
Ксения Чернова
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#политика\n#бизнес\n#энергетика\n#Украина\n#США\n#Германия\n#Россия

 

 

 


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