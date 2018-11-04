«Нафтогаз Украины» попробует взыскать 12 млрд долларов с России

По мнению представителей компании, эта сумма компенсирует убытки от отказа транзита газа через Украину.

Киев. Украина. «Нафтогаз Украины» собирается взыскать с России 12 млрд долларов для «компенсации убытков» при строительстве «Северного потока-2». Как пишет russian.rt.com, об этом заявил главный исполнительный директор компании Юрий Витренко.

По его словам, «Северный поток-2» будет построен несмотря на усилия Украины по остановке проекта. Правительство и бизнес Германии поддерживают реализацию.

При этом Витренко выразил опасение, что при таком развитии событий транзит газа через Украину будет остановлен.

«Во-первых, мы пытаемся компенсировать финансовые убытки. Мы уже инициировали новый арбитраж, который фактически уже начался, где мы требуем более 12 млрд долларов, из которых десять — это фактически компенсация за то, что не будет транзита через территорию Украины после 2019 года. Мы это сейчас уже делаем. Но компенсация финансовых убытков — это резервный вариант, всё-таки первый вариант — план А — это сохранить транзит», — сказал он.