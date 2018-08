В Швейцарских Альпах открылся отель без стен и крыши

Тоггенбург. Швейцария. В Швейцарии открылся отель под открытым небом «Ноль звезд». Ночь в номере обойдется постояльцам примерно в 19 тыс. рублей, пишут «Известия».

Отель представляет из себя три комнаты, в которых нет стен и крыши. В номерах, расположенных в горах, находятся кровать, тумбочки, светильник. Клиентам предоставляются завтрак и безалкогольные напитки. Также посетителей обслуживает дворецкий.

На случай плохой погоды можно укрыться в альпийской хижине или старинном доме.

Запросы на бронирование подали уже 4,5 тыс. человек.

234 Likes, 6 Comments - Toggenburg Tourismus (@toggenburg_ch) on Instagram: "Fresh air, from dusk ' til dawn - link in bio...."

390 Likes, 17 Comments - Toggenburg Tourismus (@toggenburg_ch) on Instagram: "Night under the stars - link in bio. #toggenburg #zerorealestate #immobilienbefreitehotelzimmer..."